O pequeno Lourenço tem epilepsia e uma paralisia cerebral profunda - Veja a conversa completa

Hoje às 11:54

No «Dois às 10», conhecemos a história do pequeno Lourenço contada pelo pai Ricardo Ferraz. É o pai Ricardo que conta a luta que tem tido com a mulher nos últimos cinco anos. O filho desejado por ambos tem epilepsia e paralisia cerebral, o que mudou por completo a vida desta família. Além da situação do filho, a mãe de Ricardo pôs termo à vida. Lourenço não anda, não fala e é completamente dependente.