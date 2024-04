Há 3h e 5min

No «Dois às 10», conhecemos a história do Príncipe Rafael. Partilhamos o testemunho de um pai, Roberto, que se sente destruído por ver o filho doente desde que nasceu. Aos 20 meses de vida, Rafael tem vários problemas de saúde, provocados por insuficiência cardíaca e covid. Roberto sente-se culpado por ter insistido com a mulher para terem um segundo filho, na altura da pandemia.