Há 1h e 2min

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, recebemos Inês Morais no confessionário. Após a concorrente ter sido confrontada com um leque das suas melhores imagens dentro da casa, Cláudio Ramos recorda situação delicada entre esta e Joana Diniz. Inês Morais responde sem papas na língua.