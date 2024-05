O plano contra Cony está em marcha

Há 2h e 41min

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) e Marco (Diogo Amaral) vestem Cony para prosseguirem com o plano de a tirarem do hotel. Valdemar recebe chamada de Salomão a dizer estar tudo a postos. Salomão (Paulo Pires) entra no hotel a empurrar Jaime (Sérgio Praia), que está numa cadeira-de-rodas e com uma máscara de oxigénio na cara. Júlia (Fernanda Serrano) está sentada a controlar as movimentações. Salomão entra no quarto trazendo a cadeira-de-rodas e a máscara de oxigénio, dizendo a Valdemar já estar lá fora um carro que alugaram para o levar. Valdemar diz a Marco que agora vai ter de o fazer desmaiar parar tornar credível o que fizeram, não escondendo a animosidade que sente dele.