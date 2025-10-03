O processo contra Joana Marques afetou carreira de Anjos? Nelson e Sérgio Rosado esclarecem adesão a concertos

Há 3h e 2min

No Jornal Nacional, José Albarto Carvalho recebe Nélson e Sérgio Rosado nos estúdios da TVI, para uma entrevista em direto para todo o país, que acontece depois de terem perdido a ação em que pediam 1.118.500 euros a Joana Marques, na sequência de um vídeo feito com a presença da dupla no Moto GP, tendo mesmo de pagar as custas judiciais. A dupla explica se o processo teve algum tipo de impacto na carreira dos irmãos e na adesão a concertos.