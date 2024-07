O que aconteceu a Gabi depois de Álvaro ser detido?

Há 2h e 34min

Em Morangos com Açúcar, Gabi (Margarida Corceiro) chega ao resort de Vila Nova Milfontes com uma aparência diferente, agora morena e com um estilo muito mais simples. À entrada do resort, Cris (Catarina de Carvalho) e Emília (Rita Guerra) estão à sua espera.

Emília queixa-se de que o ambiente no resort é demasiado calmo e revela que está a planear uma noite romântica com Duarte (Simão Fumega) para que ele deixe de ser virgem. Atrapalhada, Gabi pergunta por que motivo os dois amigos ainda não se envolveram, mas logo a seguir tem um dela e Duarte juntos, num momento em que esteve internada, percebe-se, por ter tentado pôr termo à vida.

Nesta memória, vê-se que Gabi está profundamente deprimida e que Duarte tem estado a ajudá-la e a confortá-la, dizendo que tudo vai ficar bem, culminando a cena num beijo longo.