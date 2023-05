O que é que Manuela e Rafael têm em comum?

Em «Queridos Papás», Manuela (Helena Isabel) vai encontrar-se com Rafael (Fernando Rodrifues), este fica em choque por perceber agora por Manuela que Matias (José Fidalgo) é seu filho, mas recusa a ideia de lhe revelar a verdade. Manuela diz-lhe que não quer saber que ele a tenha deixado para casar-se com a filha de um advogado renomado, alerta-o que ele corre sérios riscos de Matias descobrir tudo por causa do caso do colégio. Rafael diz a Manuela ter de pensar no que vai fazer.