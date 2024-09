Há 1h e 43min

Em «Cacau», no Palacete, todos dizem não haver novidades de Cacau (Matilde Reymão), com Jaime (Sérgio Praia) a referir tenso que o facto de o helicóptero ter caído no mar diminui a possibilidade de Cacau estar viva. Anita (Catarina Nifo) questiona como não há nenhum indício de Cacau estar no helicóptero, visto não ter sido encontrado nada que fosse dela.