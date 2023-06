O que perguntar num primeiro encontro? Veja os conselhos dos especialistas!

Hoje às 13:43

Saber o que perguntar num primeiro encontro nem sempre é fácil… perguntámos aos nossos especialistas em relacionamentos, Mia e Pedro, o que devemos perguntar para ficar a conhecer melhor a pessoa que temos connosco.

Segundo Pedro, devemos começar por tentar perceber os gostos da outra pessoa: «Devemos, num primeiro encontro, fazer perguntas sobre o que é que a outra pessoa gosta, o que é que faz os seus olhos brilhar, o que é que faz o seu coração cantar… De que é que ela realmente gosta e o que é que a apaixona», começou por explicar.

Para Mia, é essencial saber os «medos» da outra pessoa: «Assim podemos ficar a conhecer a outra pessoa muito melhor, através dessa exploração dos medos que ela possa ter».

Por fim, os coaches de Casamento Marcado alertam para a importância de ficarmos a saber quais são os «não negociáveis» para a outra pessoa: «Quais são as coisas que têm mesmo que estar presentes numa relação e quais são as coisas que não podem, de todo, estar presentes. É melhor esclarecer isto logo no início».