O que se passa com Bino?

Há 1h e 11min

Em «Festa é Festa», estão todos a jantar e a conversar sobre o facto de Albino (Pedro Alves) ter perdido a presidência da Junta a jogar à batota e se isso é legal ou não. Ana Carolina (Beatriz Barosa) diz que não é legal, mas também sabe que na Bela Vida as coisas não acontecem propriamente como no resto do mundo. Albino está alheado e quando lhe fazem uma pergunta, responde completamente ao lado. Florinda (Ana Brito e Cunha), tal como todos os outros, repara que Albino está distraído e chama-o à atenção.