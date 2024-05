«O que sonha uma mãe?» - As perguntas dos mais novos que deixam as mães sem resposta

Há 2h e 6min

No «Dois às 10», fomos descobrir os laços emocionais entre mães e filhos. A primeira pergunta é dirigida a Sofia: «O que sonha uma mãe?» A sua resposta surpreende ao revelar que o seu maior desejo é simplesmente poder dormir. Mas as questões não terminam aqui! Os filhos querem saber o que faz as mães chorarem, quando foi a última vez que se permitiram ser crianças novamente, que segredos guardam e se sentem saudades dos momentos em que os filhos eram pequenos. Santiago emociona ao perguntar à mãe se ela sabe qual é o seu maior sonho, ao que ela responde comovida que é ver os pais novamente juntos. Santiago acaba por partilhar como foi o último dia em que viu os pais unidos.