Há 1h e 42min

Rafael tem 27 anos, vive numa carrinha e percorre as ruas do país a fazer malabarismo com fogo. Apesar das dificuldades que enfrentou desde a infância, não deixou de acreditar num sonho: ser artista no Cirque du Soleil.

Nascido num contexto familiar marcado pela toxicodependência, Rafael cresceu sem os pais. O pai foi preso pouco depois do seu nascimento e a mãe acabou por o deixar aos cuidados da avó materna, antes de fugir para Inglaterra.

Uma história impressionante para conhecer no «Goucha».