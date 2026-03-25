O segredo revelado no leito da morte: "A minha mãe deu-me as pistas para encontrar o pai que nunca conheci"

Há 2h e 25min

No «Momento Certo», a vida de Andreia foi pautada por uma ausência preenchida apenas por fotografias e por um retrato pouco lisonjeiro: o do pai que nunca conheceu. Criada apenas pela mãe, Andreia cresceu rodeada de amor, mas também de silêncios. Por medo de magoar a mulher que a criou, nunca ousou aprofundar as perguntas sobre o progenitor, aceitando a imagem negativa que a mãe lhe transmitia dele.

No entanto, o destino guardava uma reviravolta final. No seu leito de morte, a mãe de Andreia tomou uma decisão inesperada: entregou à filha todas as informações que tinha guardado durante anos e insistiu para que ela as preservasse. O que antes era um assunto proibido tornou-se, no último fôlego da mãe, uma missão de descoberta.

Munida desses dados, Andreia iniciou uma investigação solitária, mas as respostas continuam a escapar-lhe. Entre a herança emocional da mãe e a necessidade de preencher o vazio deixado pelo pai, ela procura hoje a peça que falta no seu puzzle familiar: "Onde está e quem é o meu pai?".