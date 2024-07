Há 2h e 12min

No «Goucha», recebemos Inês Morais, a grande vencedora do «Big Brother 2024». A nossa convidada fala-nos do pai e das memórias que tem do mesmo, visto que os pais se divorciaram, e este foi para fora de Portugal. A ex-concorrente explica-nos como lidou com o divórcio dos pais e responde a questão do nosso apresentador.