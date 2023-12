O silêncio da seguradora após uma família perder tudo num incêndio

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», Steeve Hate e Liliana Silva conta-nos o que viram na casa após um incêndio os deixar sem nada. Apesar de terem contratado um seguro para a habitação através do banco que concedeu o empréstimo, enfrentam agora uma batalha com a seguradora. Esta alega que o montante solicitado para a reconstrução, essencialmente 50 mil euros, não se coaduna com a avaliação da perda. A seguradora está apenas disposta a cobrir 22 mil euros, deixando a família numa situação financeira difícil.