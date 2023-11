Há 25 min

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correia) e Paulo (Bruno Madeira) esboçam ar satisfeito por Vasco lhes ter dado uma ajuda extra a conseguirem que Simão fique na miséria por ter postado as fotografias deles da luta com Carlos na net e agora os fornecedores da Madgi não querem renegociar os prazos de pagamento com ele.