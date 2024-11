Há 1h e 30min

Paulina é uma das juradas do programa «A Sentença» e esteve no programa «Dois às 10» para dar a conhecer a sua história de vida. Conhecida por não deixar nada por dizer, falou de como está feliz por participar no programa à tarde na TVI, apesar de ter recebido críticas, como quem a acusa de ser das "barracas".