O tão aguardado momento chegou: Celeste e Peixoto beijam-se apaixonadamente

Há 2h e 23min

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) fala de forma muito alarmista sobre o aproximar do apocalipse, devido ao que se está a passar na Toca. Celeste afirma que todas as mulheres foram corrompidas pelo mafarrico, até Corcovada (Maria do Céu Guerra). Peixoto (Vítor Emanuel) ouve-a encantado e já não tem dúvidas de que ela é diferente de todas as outras e por isso não já não consegue mais resistir-lhe mais, pespegando-lhe um beijo na boca.