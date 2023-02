O tão esperado e hilariante beijo de Irene e Rodrigo

3 fev, 23:34

Em «Quero é Viver», Matias (João Bettencourt) olha para Santiago (Pedro Hossi) a espreitar para o gabinete de Rodrigo (Tiago Felizardo), com este a dizer-lhe estar a trabalhar para juntá-lo com Irene. Rodrigo e Irene dão um longo e saudoso beijo apaixonado. Ouve-se lá fora um coro de palmas e assobios. Cláudia e outros empregados juntaram-se a Santiago e Matias e incentivam o romance de Rodrigo e Irene. Rodrigo fecha as persianas e cola um papel no vidro para não ser incomodado.