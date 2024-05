Há 3h e 55min

João e Marisa são pais de filhos gémeos, ambos diagnosticados com autismo. As dificuldades sentidas na gestão da rotina são constantes, mas a parelha não baixa os braços. Criaram uma associação no Cartaxo, ASAS, em conjunto com outros pais em situações semelhantes, para apoiar famílias que se deparam com essa realidade.