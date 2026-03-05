TVI PLAYER
O Teu Olhar - Episódio 148
5 mar, 00:25
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
7 mar, 16:26
Secret Story
7 mar, 16:26
1
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
1ª Companhia
11 fev, 16:29
2
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
Secret Story
Hoje às 14:48
Secret Story
Hoje às 14:48
3
Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto
Secret Story
23 fev, 12:26
Secret Story
23 fev, 12:26
4
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
Secret Story
Hoje às 00:08
5
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova
Secret Story
Há 3h e 39min
Secret Story
Há 3h e 39min
6
EM DESTAQUE
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story
Secret Story
Há 3h e 24min
"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo
Dois às 10
Hoje às 15:00
Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»
Novelas
Hoje às 15:30
Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala
Dois às 10
Há 3h e 38min
Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta: «Já está mais do que evidente de que há uma reconciliação»
V+ TVI
Há 3h e 10min
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
Secret Story
Hoje às 14:48
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 8 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca
Secret Story
Há 1h e 11min
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"
Secret Story
Há 1h e 41min
Amor à Prova - Tomás ultrapassa os limites e insulta a família de Cris
Amor à Prova
6 mar, 22:25
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto
Secret Story
Há 1h e 6min
Dois às 10 - Pedro e o processo da mudança de sexo
Dois às 10
Hoje às 09:50
A ACONTECER
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Há 4 min
Os ricos também choram - Veja o episódio aqui
Os ricos também choram
Há 2h e 5min
TVI - Em cima da hora - 9 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 9 de março de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Tudo sobre o caso macabro do jovem esquartejado! Enfermeira homicida detida
Dois às 10
Hoje às 12:53
Pais de Rodrigo acreditam no impossível e lançam pedido de ajuda: «Ainda vai conseguir muitas coisas»
Dois às 10
Hoje às 12:02
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi
Novelas
Hoje às 10:57
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador
Novelas
Hoje às 09:42
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Hoje às 11:00
“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo
Novelas
Hoje às 14:16
Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico
Novelas
7 mar, 10:23
«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal
Novelas
Ontem às 16:31