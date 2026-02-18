Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Teu Olhar - Episódio 15

Ontem às 14:49
O Teu Olhar - Episódio 15 - TVI

Mais Vistos

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

1ª Companhia
Ontem às 22:03
1

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

1ª Companhia
16 fev, 09:31
2

Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»

V+ TVI
17 fev, 18:58
3

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
4

Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita

1ª Companhia
17 fev, 11:08
5

Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira

Dois às 10
Ontem às 15:57
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»

Secret Story
Ontem às 19:19

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Há 2h e 39min

Internado desde novembro, Nuno Markl partilha pequena grande conquista: «Não deve estar a ser fácil»

Dois às 10
Ontem às 15:02

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Novelas
Ontem às 17:23

Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Secret Story
Ontem às 21:32

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Dois às 10
Ontem às 16:39

TVI PLAYER

Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos

Amor à Prova
Ontem às 22:25

inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se

1ª Companhia
Há 1h e 2min

Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado

1ª Companhia
Ontem às 15:49

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:20

Enfermeira Simone manda boca a Rui Freitas: «Hoje não é a minha colega»

1ª Companhia
Há 1h e 56min

Noélia fala sobre ex-concorrentes e aborda caso de Liliana Filipa e Daniel Gregório

1ª Companhia
Há 42 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Tio de Noélia revela planos da sobrinha: “Está na hora de engravidar”

Dois às 10
Há 3 min

Mãe de Soraia Sousa faz agradecimento a Cláudio Ramos, após comentário deste sobre a filha

Dois às 10
Há 5 min

Cláudio Ramos revela possível relação de Rui Freitas, após momentos de química com enfermeira

Dois às 10
Há 14 min

Marido de Joana D’arc revela reviravolta na agenda de concertos da cantora

Dois às 10
Há 20 min

Marido de Joana D’arc surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com agradecimento

Dois às 10
Há 21 min

Foi convidada para o “Big Brother Verão” e recusou. Todos desconheciam, até agora

Dois às 10
Há 1h e 16min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Novelas
Há 1h e 9min

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Há 2h e 39min

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Novelas
Ontem às 17:23

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Novelas
Ontem às 18:38

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Ontem às 15:55

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Novelas
Há 2h e 4min