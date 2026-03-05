TVI PLAYER
O Teu Olhar - Episódio 160
Ontem às 04:00
Mais Vistos
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
V+ TVI
4 mar, 18:42
1
Bárbara Elias: a musa dos anos 90 que hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
4 mar, 18:39
2
Mulher da vida de Filipe Delgado surge pela primeira vez em televisão e declara-se: «Continuo aqui, como sempre estive»
V+ TVI
Ontem às 16:39
3
A família de Filipe Delgado
V+ TVI
Ontem às 16:34
4
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente
Secret Story
Ontem às 11:46
5
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa
Secret Story
Ontem às 11:41
6
EM DESTAQUE
Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»
Dois às 10
Hoje às 10:08
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»
Secret Story
Há 3h e 21min
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
Hoje às 10:56
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»
Secret Story
Hoje às 09:54
Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível
Novelas
Ontem às 14:47
O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»
V+ TVI
Há 1h e 18min
TVI PLAYER
Amor à Prova: Carlos droga Simone e passa a noite com ela
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 6 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»
Secret Story
Há 2h e 54min
Pedro mostra músculos e deixa João em choque: «Maiores que os meus!»
Secret Story
Há 1h e 35min
Secret Story - Especial - 5 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Amor à Prova: Vítor tem gesto comovente com Domingos
Amor à Prova
4 mar, 22:25
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 6 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 30min
TVI Jornal - 6 de março de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 32min
Mãe e a tia de Marina morreram em dias seguidos: “Ainda não tinha enterrado a minha mãe e já havia outra pessoa para enterrar”
Dois às 10
Há 3h e 30min
Estava tudo pronto para o funeral da mãe, até que algo inesperado mudou tudo: “Pensava que era mentira”
Dois às 10
Há 3h e 31min
Irmãs morrem com um dia de diferença. Uma estava a preparar o funeral da outra
Dois às 10
Há 3h e 40min
Depois de perder a mãe e a tia, Marina encontrou o pai morto em casa com o pescoço partido
Dois às 10
Há 3h e 40min
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
2 mar, 10:00
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
Hoje às 10:50
Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado
Novelas
4 mar, 16:10
Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama
Novelas
4 mar, 15:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa
Novelas
Ontem às 10:16
«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos
Novelas
4 mar, 10:29