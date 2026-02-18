TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
O Teu Olhar - Episódio 18
Ontem às 17:00
Mais Vistos
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»
1ª Companhia
Ontem às 22:03
1
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados
1ª Companhia
16 fev, 09:31
2
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
17 fev, 18:58
3
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
4
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
1ª Companhia
17 fev, 11:08
5
Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira
Dois às 10
Ontem às 15:57
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»
Secret Story
Ontem às 19:19
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Há 2h e 32min
Internado desde novembro, Nuno Markl partilha pequena grande conquista: «Não deve estar a ser fácil»
Dois às 10
Ontem às 15:02
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story
Secret Story
Ontem às 21:32
A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»
Dois às 10
Ontem às 16:39
TVI PLAYER
Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se
1ª Companhia
Há 55 min
Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 15:49
Enfermeira Simone manda boca a Rui Freitas: «Hoje não é a minha colega»
1ª Companhia
Há 1h e 49min
Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:20
Noélia fala sobre ex-concorrentes e aborda caso de Liliana Filipa e Daniel Gregório
1ª Companhia
Há 35 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cláudio Ramos revela possível relação de Rui Freitas, após momentos de química com enfermeira
Dois às 10
Há 7 min
Marido de Joana D’arc revela reviravolta na agenda de concertos da cantora
Dois às 10
Há 13 min
Marido de Joana D’arc surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com agradecimento
Dois às 10
Há 14 min
Foi convidada para o “Big Brother Verão” e recusou. Todos desconheciam, até agora
Dois às 10
Há 1h e 9min
Em direto, figura pública surpreende Cristina Ferreira com confissão: “Achava que não gostavas de mim”
Dois às 10
Há 1h e 19min
Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos
Dois às 10
Há 1h e 21min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Há 1h e 2min
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Há 2h e 32min
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor
Novelas
Ontem às 18:38
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 15:55
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Há 1h e 57min