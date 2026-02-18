TVI PLAYER
O Teu Olhar - Episódio 20
Ontem às 19:50
Mais Vistos
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»
1ª Companhia
Ontem às 22:03
1
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados
1ª Companhia
16 fev, 09:31
2
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
3
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
17 fev, 18:58
4
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
1ª Companhia
17 fev, 11:08
5
01:55
inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se
1ª Companhia
Há 2h e 31min
6
EM DESTAQUE
Última hora: sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 39 min
«A Madrasta», a nova grande produção de ficção da TVI, conta com Albano Jerónimo e Inês Castel-Branco
Novelas
Há 2h e 23min
Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado
1ª Companhia
Há 32 min
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story
Secret Story
Ontem às 21:32
A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»
Dois às 10
Ontem às 16:39
TVI PLAYER
inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se
1ª Companhia
Há 2h e 31min
Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Noélia fala sobre ex-concorrentes e aborda caso de Liliana Filipa e Daniel Gregório
1ª Companhia
Há 2h e 11min
1ª Companhia - Extra - 19 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:20
Emoção sem fim: Durante exercício Soraia Sousa grita e as lágrimas escorrem
1ª Companhia
Há 37 min
A ACONTECER
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 10 min
Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 29 min
Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor
Dois às 10
Há 1h e 11min
Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário
Dois às 10
Há 1h e 12min
Recorda-se da princesa Nonô? Mãe apanha todos de surpresa: “O inesperado aconteceu”
Dois às 10
Há 1h e 15min
Oito anos depois da morte da princesa Nonô, mãe regressa ao ecrã: “Pus a minha dor no bolso e fui…”
Dois às 10
Há 1h e 18min
NOVELAS
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Há 2h e 38min
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Hoje às 08:58
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor
Novelas
Ontem às 18:38
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 15:55
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Há 3h e 33min