O Teu Olhar - Episódio 32
Hoje às 04:00
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»
1ª Companhia
Ontem às 22:03
1
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados
1ª Companhia
16 fev, 09:31
2
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
3
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
17 fev, 18:58
4
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
1ª Companhia
17 fev, 11:08
5
Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira
Dois às 10
Ontem às 15:57
6
Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»
Secret Story
Ontem às 19:19
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Há 3h e 34min
Internado desde novembro, Nuno Markl partilha pequena grande conquista: «Não deve estar a ser fácil»
Dois às 10
Ontem às 15:02
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story
Secret Story
Ontem às 21:32
A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»
Dois às 10
Ontem às 16:39
TVI PLAYER
inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se
1ª Companhia
Há 1h e 57min
Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Noélia fala sobre ex-concorrentes e aborda caso de Liliana Filipa e Daniel Gregório
1ª Companhia
Há 1h e 37min
Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:20
1ª Companhia - Extra - 19 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Ex-príncipe André detido por suspeita de "má conduta em cargo público" no dia em que faz 66 anos
CNN Breaking News
Há 1h e 12min
Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor
Dois às 10
Há 37 min
Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário
Dois às 10
Há 38 min
Recorda-se da princesa Nonô? Mãe apanha todos de surpresa: “O inesperado aconteceu”
Dois às 10
Há 41 min
Oito anos depois da morte da princesa Nonô, mãe regressa ao ecrã: “Pus a minha dor no bolso e fui…”
Dois às 10
Há 44 min
Antes da “1.ª Companhia”, Filipe Delgado tinha 7 mil seguidores. Agora, o que tem é inacreditável
Dois às 10
Há 54 min
Marido de Filipe Delgado revela como está a agenda do cantor após a “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 55 min
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Há 2h e 4min
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Há 3h e 34min
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor
Novelas
Ontem às 18:38
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 15:55
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Há 2h e 59min