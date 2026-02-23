TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
O Teu Olhar - Episódio 43
Ontem às 10:00
Mais Vistos
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Há 3h e 42min
1
Filipe Delgado
Dois às 10
21 jan, 14:44
2
Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu
V+ TVI
Hoje às 11:45
3
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
Dois às 10
Hoje às 10:57
4
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
22 fev, 22:00
5
Sara e Moisés
Dois às 10
Hoje às 10:36
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Há 3h e 42min
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Hoje às 10:41
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
V+ Fama
Há 3h e 43min
Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»
Secret Story
Há 3h e 7min
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»
Secret Story
Ontem às 23:09
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Hoje às 09:37
TVI PLAYER
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
TVI Jornal
Há 1h e 14min
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”
Dois às 10
Hoje às 11:22
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador
Dois às 10
Há 3h e 48min
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026
Secret Story
22 fev, 21:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 24 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 49min
TVI Jornal - 24 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 51min
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador
Dois às 10
Há 3h e 48min
Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer
Dois às 10
Há 3h e 52min
Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que envolve a apresentadora — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 55min
Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes
Dois às 10
Há 3h e 58min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica
Novelas
Hoje às 10:11
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Hoje às 09:37
Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número
Novelas
Ontem às 17:12
Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai
Novelas
Ontem às 16:07
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa
Novelas
Ontem às 14:51
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Hoje às 10:41