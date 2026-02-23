TVI PLAYER
O Teu Olhar - Episódio 49
Ontem às 23:50
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Hoje às 12:07
1
Filipe Delgado
Dois às 10
21 jan, 14:44
2
Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu
V+ TVI
Hoje às 11:45
3
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
Dois às 10
Hoje às 10:57
4
Sara e Moisés
Dois às 10
Hoje às 10:36
5
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
22 fev, 22:00
6
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
TVI Jornal
Há 2h e 23min
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 09:50
O momento mais romântico do dia: Liliana corre para os braços de Ricky e rouba-lhe um beijo apaixonado
Secret Story
Há 1h e 37min
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026
Secret Story
22 fev, 21:25
Os ricos também choram - 24 de fevereiro de 2026
Os ricos também choram
Há 16 min
TVI - Em cima da hora - 24 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 58min
TVI Jornal - 24 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador
Dois às 10
Hoje às 12:01
Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer
Dois às 10
Hoje às 11:57
Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que envolve a apresentadora — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 11:54
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica
Novelas
Hoje às 10:11
Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável
Novelas
Há 35 min
“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras
Novelas
Há 1h e 20min
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante
Novelas
Há 1h e 4min
