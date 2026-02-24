Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
O Teu Olhar - Episódio 55

Hoje às 02:50
O Teu Olhar - Episódio 55 - TVI

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Hoje às 12:07
Filipe Delgado

Dois às 10
21 jan, 14:44
Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu

V+ TVI
Hoje às 11:45
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»

Dois às 10
Hoje às 10:57
Sara e Moisés

Dois às 10
Hoje às 10:36
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
22 fev, 22:00
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Hoje às 10:41

Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público

V+ Fama
Hoje às 12:06

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Secret Story
Hoje às 12:42

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Secret Story
Ontem às 23:09

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:37

Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta

TVI Jornal
Há 2h e 22min

Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:35

Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50

O momento mais romântico do dia: Liliana corre para os braços de Ricky e rouba-lhe um beijo apaixonado

Secret Story
Há 1h e 36min

Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026

Secret Story
22 fev, 21:25
Os ricos também choram - 24 de fevereiro de 2026

Os ricos também choram
Há 15 min

TVI - Em cima da hora - 24 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 57min

TVI Jornal - 24 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 59min

Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador

Dois às 10
Hoje às 12:01

Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer

Dois às 10
Hoje às 11:57

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Novelas
Hoje às 10:11

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Novelas
Há 34 min

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Novelas
Há 1h e 19min

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Novelas
Há 1h e 3min

