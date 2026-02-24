Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
O Teu Olhar - Episódio 63

Hoje às 06:50
O Teu Olhar - Episódio 63 - TVI

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Há 3h e 42min
Filipe Delgado

Dois às 10
21 jan, 14:44
Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu

V+ TVI
Hoje às 11:45
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»

Dois às 10
Hoje às 10:57
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
22 fev, 22:00
Sara e Moisés

Dois às 10
Hoje às 10:36
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Há 3h e 42min

Dois às 10
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Hoje às 10:41

Novelas
Hoje às 10:41

Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público

V+ Fama
Há 3h e 43min

V+ Fama
Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Secret Story
Há 3h e 7min

Secret Story
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Secret Story
Ontem às 23:09

Secret Story
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:37

Novelas
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta

TVI Jornal
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:35

Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: "Tu não sabes, mas eu vou-te dizer"

Dois às 10
Hoje às 11:22

Dois às 10
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador

Dois às 10
Há 3h e 48min

Dois às 10
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026

Secret Story
22 fev, 21:25

Secret Story
22 fev, 21:25
TVI - Em cima da hora - 24 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
TVI Jornal - 24 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador

Dois às 10
Há 3h e 48min

Dois às 10
Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer

Dois às 10
Há 3h e 52min

Dois às 10
Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que envolve a apresentadora — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 3h e 55min

Dois às 10
Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes

Dois às 10
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Novelas
Hoje às 10:11

Novelas
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:37

Novelas
Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Novelas
Ontem às 17:12

Novelas
Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Novelas
Ontem às 16:07

Novelas
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa

Novelas
Ontem às 14:51

Novelas
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Hoje às 10:41

Novelas
