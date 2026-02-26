Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
O Teu Olhar - Episódio 72

26 fev, 02:22
O Teu Olhar - Episódio 72 - TVI

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Secret Story
Hoje às 12:50
1

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Secret Story
Hoje às 11:08
2

Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto

V+ TVI
Ontem às 11:43
3

60 milhões de euros! Eis as fotos do novo jato personalizado de Cristiano Ronaldo

V+ TVI
10 jan 2025, 11:54
4

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Secret Story
21 fev, 20:20
5

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
2 mar, 14:22
6
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Secret Story
Ontem às 16:31

Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente

V+ TVI
Há 1h e 49min

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Dois às 10
Hoje às 09:49

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Novelas
Ontem às 12:00

Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

Dois às 10
Ontem às 15:47

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Secret Story
Hoje às 12:50

Amor à Prova: Afonso fica abalado ao saber qual é a doença que tem

Amor à Prova
Ontem às 22:40

Secret Story - Extra - 4 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Terra Forte: A verdade cruel sobre o que aconteceu à mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:15

Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?

Amor à Prova
2 mar, 22:25

Secret Story - Especial - 3 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:40

«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"

Secret Story
Hoje às 14:44
Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1 min

Telma e o avô Renato: O momento que emocionou Portugal com um agradecimento especial

Momento certo
Há 55 min

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 1h e 29min

Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado

Dois às 10
Hoje às 14:28

TVI - Em cima da hora - 4 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 4 de março de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Novelas
Ontem às 09:36

Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

Novelas
Hoje às 10:14

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Novelas
Hoje às 15:21

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Novelas
Hoje às 15:01

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Novelas
Hoje às 11:45

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

Novelas
Hoje às 11:07