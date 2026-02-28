TVI PLAYER
O Teu Olhar - Episódio 92
28 fev, 00:05
Mais Vistos
1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas
Secret Story
Hoje às 11:16
1
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou
Secret Story
Hoje às 11:08
2
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
V+ TVI
2 mar, 16:37
3
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!
7 set 2022, 00:00
4
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
2 mar, 14:22
5
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto
Secret Story
Há 2h e 46min
6
EM DESTAQUE
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto
Secret Story
Ontem às 16:31
«Na escola vai ser complicado...»: nome surpreendente da filha de Sharam Diniz e C4 Pedro dá que falar
V+ TVI
Há 2h e 29min
Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»
Dois às 10
Hoje às 09:49
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero
Novelas
Ontem às 12:00
Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»
Dois às 10
Ontem às 15:47
Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação
Secret Story
Ontem às 14:26
TVI PLAYER
Amor à Prova: Afonso fica abalado ao saber qual é a doença que tem
Amor à Prova
Ontem às 22:40
Secret Story - Extra - 4 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Secret Story - Especial - 3 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:40
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
Secret Story
Há 52 min
Terra Forte: A verdade cruel sobre o que aconteceu à mãe de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:15
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
2 mar, 22:25
A ACONTECER
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
Dois às 10
Há 1h e 8min
TVI - Em cima da hora - 4 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 36min
TVI Jornal - 4 de março de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 38min
Diagnóstico de cancro tornou Ana Presidente da Junta de Freguesia
Dois às 10
Há 3h e 38min
Cancro permitiu a Ana realizar um sonho
Dois às 10
Há 3h e 47min
Ana Sofia Cardoso revela decisão que envolve o filho: “Preferi falar muito pouco”
Dois às 10
Hoje às 11:33
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante
Novelas
Ontem às 09:36
Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva
Novelas
Hoje às 10:14
Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama
Novelas
Há 15 min
“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante
Novelas
Há 35 min
Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?
Novelas
Há 3h e 51min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar
Novelas
Hoje às 11:07