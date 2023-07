Há 2h e 37min

Em «Queridos Papás», Felícia (Susana Arrais) vem ao gabinete de Matias (José Fidalgo) troçar com ele por estar a levar a melhor em todas as guerras entre ambos, com Matias a fazer Felícia assumir que lhe roubou o contrato de Garrido e o fez perder a reunião com Álvaro, finalizando ambicionar ficar com o lugar de Semedo. Matias sorri satisfeito enquanto confirma que a câmara gravou toda a conversa deles.