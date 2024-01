O vídeo polémico de Justino: «Cheguei na altura e hora certa para salvar a família da falência»

Há 1h e 10min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) está com Rui (Nuno Pardal), Sal (Carolina Amaral) e Vitória (Teresa Tavares) a ver o vídeo de Justino (António Capelo). Soraia (Paula Neves) e Regina (Christine Fernandes) também estão presentes. Simone está à beira da explosão por Justino dizer saber que Simone casou com ele por interesse na sua fortuna, também criticando Sal por nunca ter feito nada na vida, limitando-se a viver à custa do seu dinheiro.