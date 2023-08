oana está furiosa com Matias: «Não quero explicações, quero soluções»

Há 46 min

Em «Queridos Papás», Diana insiste com Matias (José Fidalgo) para lhe explicar que problema tem com Vasco. Joana entra a dizer a Matias que tem de arranjar uma solução urgente para os safar daquela situação de Vasco descobrir que eles se envolveram, dizendo não querer ficar sem o sustento do marido. Matias assente a Joana ir já tratar disso.