Obrigado com 40 anos de atraso: Maria Judite procura o 'anjo' que a salvou no hospita

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No «Momento Certo», em 1986, o que era para ser uma noite de festa e sardinhadas terminou em tragédia. Aos 13 anos, Maria Judite viu a sua vida suspensa num grave acidente de carro que a deixou em coma durante quatro dias. Ao acordar, no isolamento de um hospital, encontrou o conforto no rosto de uma senhora desconhecida, que se tornou o seu porto de abrigo nos momentos mais críticos do internamento.

Quarenta anos passaram, mas a memória daquele cuidado e atenção permanece intacta. Hoje, movida pela mágoa de nunca ter dito a palavra certa no momento certo, Maria Judite quebra o silêncio de décadas. Esta é a história de uma busca por um "anjo da guarda" do passado, movida por um único e poderoso desejo: entregar, finalmente, o "obrigado" que ficou guardado durante uma vida inteira.