Odete perdeu a filha num acidente: «Como a Cristina estava no programa, decidi inscrever-me, porque ela era sua fã»

Há 1h e 22min

No «Dois às 10», assistimos a uma reportagem que começa com Odete a ler/escrever a carta que nos enviou para o estúdio, carta lida em direto por Cristina Ferreira. Depois explica que no dia da mulher as mulheres da família tinha ido jantar fora, mas Patrícia (a filha) queria ir para a discoteca, onde não chegou porque sofreu um acidente. A partir das seis da manhã, Odete começou a ligar à filha que nunca atendeu. Depois chega a polícia a casa onde informou do sucedido. Odete refere que a sua preocupação foram as filhas e o marido. Informou toda a gente da morte da filha, escolheu as flores e o caixão. Não sabe como teve força. Fez tudo porque achou que tinha de fazer. Faz tudo para a manter viva. Limpa o quarto da filha e mete perfume. Diz que todos os dias conversa com ela.