Hoje às 10:54

No «Dois às 10», João Montez está no Wonderland Lisboa e mostra-nos como contribuir para oferecer um sorriso a quem mais precisa. Basta chegar ao presente que se encontra no Wonderland e aceder ao QR Code, onde se pode escolher qualquer instituição para ajudar. Também pode contribuir numa simples ida às compras através da compra de vales contribuir para a instituição que selecionou.