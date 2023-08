«Oficialmente, eu nunca me senti tão bem em estar solteira!»

Ontem às 22:10

Em «Festa é Festa», as amigas estão reunidas para ensaiarem, mas Fátima (Marta Andrino) está tensa por ter de andar a mentir a António (Luis Simões). Fátima conta que disse a António que ia ter com Vuitton, que estava triste porque tinha saudades dos pais. Vuitton confessa que a parte do triste é verdade, mas é por causa de Carlos (Rodrigo Paganelli), que está estranho e distante. Manuela (Inês Herédia) lembra que estão ali para ensaiar e as outras animam-se.