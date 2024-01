Olga recorda a altura em que a falecida filha foi ao «Você na TV!»: «O crânio enterrou na cervical»

Há 3h e 13min

No «Goucha», Olga Martins, que perdeu uma das suas cinco filhas com apenas 21 anos, recorda os dois momentos em que a sua filha chegou a ir aos estúdios do «Você na TV!». Após a sua primeira vinda ao programa, Ana Rita conseguiu depois ir ao Reino Unido para fazer os respetivos tratamentos. A mãe fala das cirurgias que a filha fez para ter mais qualidade de vida. No entanto, mais tarde, a filha da nossa convidada faleceu na sequência de uma cirurgia.