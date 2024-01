Olga recorda palavras do médico sobre a filha: «A cirurgia foi um sucesso, mas possivelmente não vai acordar»

Há 1h e 17min

No «Goucha», Olga Martins, que perdeu uma das suas cinco filhas com apenas 21 anos, recorda a última cirurgia da filha, que acabou por falecer. A nossa convidada recorda a frieza nas palavras do médico: «A cirurgia foi um sucesso, mas possivelmente não vai acordar (...) Foi uma fatalidade», diz-nos a mãe de Ana Rita. A sua filha acabou por falecer e, mais de 3 anos depois, esta ainda não sabe o porquê.