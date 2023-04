Oliveira está desesperado: «Guerra, Dona Glória? Isto não é guerra! Isto é o apocalipse!»

Há 23 min

Em «Festa é Festa», Camila (Marta Gil) defende que a coabitação seria a solução mais humana, uma vez que elas não têm para onde ir. Sofia acaba por aceitar aquela solução, mas perante as bocas de Ivone, enerva-se e já só quer deixar ficar Glória e Camila. Oliveira pede-lhe para ter calma e compaixão para com as duas idosas.