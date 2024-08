Olívia e Samuel sofrem um trágico acidente

Há 29 min

Em «Morangos com Açúcar) Samuel (Rodrigo Tomás) está prestes a arrancar para Odemira para entregar o irmão à polícia quando Olívia (Madalena Aragão) entra no carro, insistindo que precisam falar sobre Lucas (Rui Gonçalves). Olívia desabafa sobre o comportamento estranho de Lucas, suspeitando até que ele se tenha envolvido com Carol (Ana Andrade)no passado. Samuel concorda e diz-lhe que o irmão enlouqueceu de vez.

Entretanto, Lucas está desesperado, andando de um lado para o outro e tentando ligar para Samuel, mas este não atende.

A cena volta para Olívia e Samuel. O nadador-salvador conta a Olívia tudo o que descobriu sobre o irmão, mas, de repente, apercebe-se de que os travões do carro não estão a funcionar. O carro colide violentamente com uma árvore.

Será que Olívia e Samuel vão sobreviver? Não sabemos, mas uma coisa é certa: foi Lucas quem sabotou os travões do carro do próprio irmão.