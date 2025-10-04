TVI PLAYER
Ora Bolas - 04 de outubro de 2025
Ontem às 21:46
Com Maria Cerqueira Gomes
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
29 set, 11:04
1
Esta foi a última publicação de Luís Aleluia antes de pôr termo à vida. Houve um pormenor que não escapou aos mais atentos
Dois às 10
3 out, 14:12
2
João Aleluia
Dois às 10
3 out, 12:10
3
01:43
Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite
Secret Story
Ontem às 22:45
4
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
5
03:49
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial
Secret Story
Ontem às 18:57
6
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro
Ontem às 19:57
Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio
Ontem às 19:38
Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu
Dois às 10
3 out, 18:02
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
3 out, 15:32
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
3 out, 15:16
«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre
Novelas
3 out, 13:01
TVI PLAYER
Secret Story - Diário - 4 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:45
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas
Momento certo
Ontem às 19:59
Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»
Momento certo
Ontem às 19:55
É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro
Momento certo
Ontem às 19:55
Secret Story - Extra - 03 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:05
Missa - Capela do Externato Nossa Senhora do Rosário - 05 de outubro de 2025
Missa
Há 3h e 34min
Diário da Manhã - 05 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Prometeu a Maria Cerqueira Gomes e não falhou: concorrente faz bomba na piscina
Ora Bolas
Ontem às 23:59
A reação de Maria Cerqueira Gomes a momento inesperado entre concorrentes: «Que pouca vergonha é esta?!»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Momento único: Concorrente assume o lugar de Maria Cerqueira Gomes
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
3 out, 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
3 out, 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
2 out, 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
2 out, 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
2 out, 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
3 out, 09:45