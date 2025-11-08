Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Ora Bolas - 08 de novembro de 2025

Ontem às 22:15
Ora Bolas - 08 de novembro de 2025 - TVI

Com Maria Cerqueira Gomes

Mais Vistos

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Novelas
2 mai 2024, 10:55
1

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Novelas
Ontem às 08:30
2

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
7 nov, 13:52
3

Simone foi mãe aos 16 anos

Dois às 10
7 nov, 13:48
4

Castanhas

30 out 2024, 11:26
5

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

Novelas
3 nov, 10:41
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

De Miss Portugal a estrela de TV: o percurso inspirador de uma mulher que nunca desistiu

V+ TVI
7 nov, 12:02

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
7 nov, 12:02

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
7 nov, 12:25

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
7 nov, 13:52

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

TVI PLAYER

Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:45

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

Secret Story
Ontem às 22:41

Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem

Secret Story
Ontem às 22:38

Secret Story - A Semana - 09 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:20

Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025

Secret Story
7 nov, 23:55

Terra Forte - Maria de Fátima e Rosa Maria entram em confronto aceso

Terra Forte
7 nov, 22:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 09 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Secret Story - A Semana - 09 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:20

Emoção ao rubro! Catarina tem a missão de vida de encontrar e reunir os seus 6 irmãos

Momento certo
Ontem às 23:59

Mãe quer reencontrar o filho: uma história de sobrevivência após abandono e tragédia

Momento certo
Ontem às 23:59

Inesperado! Maria Cerqueira Gomes começa a dançar «La Cucaracha» e termina com Shakira!

Ora Bolas
Ontem às 23:59

O famoso "Simm" da vitória! Veja a imitação de Cristiano Ronaldo que marcou a ronda final

Ora Bolas
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
7 nov, 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
7 nov, 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
7 nov, 11:20

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
6 nov, 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
7 nov, 10:09