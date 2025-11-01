Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Ora Bolas - 1 de novembro de 2025

Ontem às 23:00
Ora Bolas - 1 de novembro de 2025 - TVI

Com Maria Cerqueira Gomes.

Mais Vistos

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Dois às 10
31 out, 15:00
1

Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»

V+ TVI
Ontem às 09:06
2

Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes

V+ TVI
31 out, 17:35
3

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

Dois às 10
Ontem às 11:19
4

Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

Novelas
Ontem às 17:01
5

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Dois às 10
31 out, 16:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Secret Story
31 out, 16:09

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Dois às 10
31 out, 16:00

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
31 out, 10:27

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Secret Story
31 out, 15:39

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Secret Story
30 out, 19:08

Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado

V+ TVI
31 out, 15:50

TVI PLAYER

Foi atraída para a casa do ex-namorado e acabou violada por quatro rapazes em Viseu. Vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais

Agora CNN
31 out, 17:32

«Determinadas peças começam a encaixar»: Leandro acredita que o segredo de Marisa está ligado a um homem da Casa

Secret Story
Ontem às 23:10

A entrevista a André Ventura na íntegra

CNN em Foco
Ontem às 23:14

Secret Story 9 - Extra especial - 1 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 22:00

Pediu namorado em casamento com a ajuda de estrela da TVI. Veja o que aconteceu a seguir

Momento certo
Ontem às 19:59

Leandro convicto do segredo de Marisa: «O pai pode estar aqui dentro da Casa»

Secret Story
Ontem às 23:01
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 2 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Há 3h e 13min

Secret Story 9 - A semana - 2 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:50

Inesperado! A imitação de Maria Cerqueira Gomes que levou todos às gargalhadas

Ora Bolas
Ontem às 23:59

«Karts ou Ora Bolas?»: A pergunta inesperada de Maria Cerqueira Gomes ao apresentar equipa

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Maria Cerqueira Gomes faz promessa nos últimos minutos do programa

Ora Bolas
Ontem às 23:58

Ora Bolas - 1 de novembro de 2025

Ora Bolas
Ontem às 23:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
31 out, 10:27

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

Novelas
31 out, 10:03

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Novelas
30 out, 15:24

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Novelas
30 out, 14:05

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Novelas
31 out, 08:58

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

Novelas
29 out, 16:17