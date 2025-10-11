TVI PLAYER
Ora Bolas - 11 de outubro de 2025
Ontem às 21:40
Com Maria Cerqueira Gomes
Mais Vistos
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
Dois às 10
Ontem às 09:00
1
Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark
9 dez 2024, 11:43
2
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
Ontem às 08:35
3
José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator
Novelas
18 nov 2024, 11:36
4
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu
Novelas
Há 3h e 59min
5
01:32
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Secret Story
Ontem às 10:44
6
EM DESTAQUE
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre
Secret Story
10 out, 15:46
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
Ontem às 08:35
Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida
Dois às 10
10 out, 16:21
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»
Secret Story
10 out, 16:59
Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível
V+ TVI
10 out, 10:36
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»
Secret Story
10 out, 17:01
TVI PLAYER
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Secret Story
Ontem às 10:44
Secret Story - Última Hora - 11 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:40
À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»
Secret Story
Ontem às 22:34
Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:10
Secret Story - A Semana - 12 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:25
Afinal, quantos ovos podemos comer por dia? Nutricionista responde
Dois às 10
10 out, 10:51
A ACONTECER
Diário da Manhã - 12 outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Secret Story - A Semana - 12 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:25
Plateia vibra! Maria Cerqueira Gomes surpreende ao cantar sucesso de Ágata
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Concorrente é resgatada da piscina ao som de música romântica
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Suspense no estúdio! Maria Cerqueira Gomes cria momento de tensão
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Maria Cerqueira Gomes apanha todos de surpresa com revelação: «Agarrou-se a mim e disse...»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia
Novelas
10 out, 08:16
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras
Novelas
10 out, 09:55
Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava
Novelas
10 out, 10:57
«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar
Novelas
9 out, 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
10 out, 09:33