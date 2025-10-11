Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Ora Bolas - 11 de outubro de 2025

Ontem às 21:40
Ora Bolas - 11 de outubro de 2025 - TVI

Com Maria Cerqueira Gomes

Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Dois às 10
Ontem às 09:00
Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark

9 dez 2024, 11:43
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Ontem às 08:35
José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Novelas
18 nov 2024, 11:36
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

Novelas
Há 3h e 59min
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Ontem às 10:44
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Secret Story
10 out, 15:46

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Ontem às 08:35

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Dois às 10
10 out, 16:21

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Secret Story
10 out, 16:59

Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível

V+ TVI
10 out, 10:36

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Secret Story
10 out, 17:01

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Ontem às 10:44

Secret Story - Última Hora - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:40

À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»

Secret Story
Ontem às 22:34

Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:10

Secret Story - A Semana - 12 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:25

Afinal, quantos ovos podemos comer por dia? Nutricionista responde

Dois às 10
10 out, 10:51
Diário da Manhã - 12 outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Secret Story - A Semana - 12 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:25

Plateia vibra! Maria Cerqueira Gomes surpreende ao cantar sucesso de Ágata

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Concorrente é resgatada da piscina ao som de música romântica

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Suspense no estúdio! Maria Cerqueira Gomes cria momento de tensão

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Maria Cerqueira Gomes apanha todos de surpresa com revelação: «Agarrou-se a mim e disse...»

Ora Bolas
Ontem às 23:59
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

Novelas
10 out, 08:16

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

Novelas
10 out, 09:55

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

Novelas
10 out, 10:57

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Novelas
9 out, 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Novelas
10 out, 09:33