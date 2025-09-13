TVI PLAYER
Secret Story
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
Ora Bolas - 13 de setembro de 2025
Ontem às 21:25
Com Maria Cerqueira Gomes.
Mais Vistos
Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI
V+ TVI
12 set, 16:52
1
Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»
Big Brother
Ontem às 15:38
2
Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira
Big Brother
Ontem às 14:29
3
«Quem colocou esta foto não merece ser feliz»: Rúben Neves reage a especulações com a viúva de Diogo Jota e defende o seu casamento
V+ TVI
12 set, 14:22
4
00:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Big Brother
Ontem às 19:54
5
«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica
Novelas
12 set, 16:50
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Big Brother
Ontem às 01:01
Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9
Secret Story
Ontem às 20:42
Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações
Big Brother
12 set, 22:08
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Big Brother
Ontem às 01:02
Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI
V+ TVI
12 set, 16:52
Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens
Novelas
12 set, 14:47
TVI PLAYER
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Big Brother
Ontem às 19:54
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»
Big Brother
Ontem às 19:22
Big Brother Verão - Diário - 13 de setembro 2025
Big Brother
Ontem às 17:40
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
Big Brother
Ontem às 19:12
Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»
Big Brother
12 set, 18:40
Ora Bolas - 13 de setembro de 2025
Ora Bolas
Ontem às 21:25
A ACONTECER
Diário da Manhã - 14 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 08:30
Vai ou Racha - 14 de setembro de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 01:05
Festa é festa: Última episódio
Festa é festa
Ontem às 23:15
Maria Cerqueira Gomes: «Isto não é nada fácil!»
Ora Bolas
Ontem às 22:48
Uma noite cheia de emoções fortes! Maria Cerqueira Gomes brilha em estreia
Ora Bolas
Ontem às 22:37
Maria Cerqueira Gomes não esconde a emoção em noite de estreia
Ora Bolas
Ontem às 22:35
NOVELAS
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites
Novelas
11 set, 19:43
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
10 set, 09:27
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico
Novelas
11 set, 19:10
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
11 set, 19:33
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
11 set, 14:43
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44