Ora Bolas - 18 de outubro de 2025
Ontem às 23:00
Com Maria Cerqueira Gomes.
03:06
Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»
Secret Story
Ontem às 16:49
1
Vestido de princesa e cenário de luxo: Entre no casamento de sonho desta ex-concorrente
Secret Story
Ontem às 12:55
2
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»
V+ TVI
16 out, 14:59
3
Abandonei o meu filho: «Senti que ele era mais feliz com outras pessoas»
V+ TVI
Ontem às 09:09
4
Lembra-se de Bruna Lombardi? Veja como está atriz aos 73 anos
V+ TVI
17 out, 10:10
5
Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens
Secret Story
Ontem às 15:05
6
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
17 out, 13:18
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
17 out, 11:08
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
17 out, 17:03
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
17 out, 12:20
O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90
V+ TVI
17 out, 15:51
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
TVI PLAYER
Caos instalado: Ana confronta Liliana
Secret Story
Ontem às 22:29
Alerta confusão: Leandro perde a cabeça e a culpa é de um salame
Secret Story
Ontem às 22:21
Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:50
A Fazenda: Duarte é baleado
A Fazenda
Ontem às 22:00
Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana
Secret Story
Ontem às 10:18
Missa - Igreja de Santa Maria
Missa
Há 3h e 23min
Diário da Manhã - 19 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Miquelina sobre Kiko: «Este menino vale tudo!»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Maria Cerqueira Gomes anuncia momento histórico do programa: «Vamos fazer esta ronda com emoção»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Miquelina cumprimenta o amigo Kiko e é correspondida
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
17 out, 09:55
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
17 out, 13:18
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
16 out, 13:10
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte
Novelas
17 out, 08:59