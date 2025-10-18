Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ora Bolas - 18 de outubro de 2025

Ontem às 23:00
Ora Bolas - 18 de outubro de 2025 - TVI

Com Maria Cerqueira Gomes.

Mais Vistos

03:06

Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»

Secret Story
Ontem às 16:49
1

Vestido de princesa e cenário de luxo: Entre no casamento de sonho desta ex-concorrente

Secret Story
Ontem às 12:55
2

Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»

V+ TVI
16 out, 14:59
3

Abandonei o meu filho: «Senti que ele era mais feliz com outras pessoas»

V+ TVI
Ontem às 09:09
4

Lembra-se de Bruna Lombardi? Veja como está atriz aos 73 anos

V+ TVI
17 out, 10:10
5

Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens

Secret Story
Ontem às 15:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
17 out, 13:18

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
17 out, 11:08

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
17 out, 17:03

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
17 out, 12:20

O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90

V+ TVI
17 out, 15:51

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

TVI PLAYER

Caos instalado: Ana confronta Liliana

Secret Story
Ontem às 22:29

Alerta confusão: Leandro perde a cabeça e a culpa é de um salame

Secret Story
Ontem às 22:21

Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:50

A Fazenda: Duarte é baleado

A Fazenda
Ontem às 22:00

Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:00

Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana

Secret Story
Ontem às 10:18
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Missa - Igreja de Santa Maria

Missa
Há 3h e 23min

Diário da Manhã - 19 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40

Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:00

Miquelina sobre Kiko: «Este menino vale tudo!»

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Maria Cerqueira Gomes anuncia momento histórico do programa: «Vamos fazer esta ronda com emoção»

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Miquelina cumprimenta o amigo Kiko e é correspondida

Ora Bolas
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
17 out, 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
17 out, 13:18

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
16 out, 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
17 out, 08:59