Os amigos que TVI juntou! Inês Morais, Joana Diniz e João Ricardo amizade para a vida

Quem não se lembra da extrovertida e frontal Joana Diniz, do brincalhão e polémico João Ricardo e da frontal e intensa Inês Morais? Participaram em reality shows diferentes, mas os caminhos cruzaram-se no "secret story-desafio final" e nunca mais se largaram. Entre gargalhadas, lágrimas, abraços e picardias, Joana Diniz, Inês Morais e João Ricardo criaram uma amizade que poucos têm Inês, que assumidamente não gosta de fazer amigos nos programas de televisão, ficou encantada com a ternura da ribatejana e deixou-se levar pelos conversas de 'Jorri'...Mas se tão depressa estavam a desabafar e a brincar, rapidamente também estavam a discutir e viravam a casa do avesso. Já Joaninha e João Ricardo criaram uma conexão tão grande que chegaram mesmo a existir rumores de um possível romance, algo que acabou por não acontecer...Foram-se os rumores, ficou a amizade e os três ex-concorrentes de reality shows ficaram unidos para sempre! Hoje, Joana Diniz, Inês Morais e João Ricardo contam-nos tudo sobre a vida cá fora!